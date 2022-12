Il Pd Ladispoli: "Da non perdere il bando di Città Metro per mamme e figli vittime di violenza" • Terzo Binario News

“A distanza di pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva un’opportunità fondamentale per il territorio di Ladispoli, da non perdere, per dimostrare che non si tratta solo di una data sul calendario, ma di un impegno sentito e concreto, quotidiano!

Il 6 dicembre la Città Metropolitana di Roma ha pubblicato un bando aperto ai Comuni per l’attivazione di una casa di semi autonomia per donne con figlie/i che hanno subito violenza.

È evidente che si tratta di un’occasione unica e fondamentale per impegnarsi attivamente, non solo per contrastare un fenomeno che, anche sul nostro territorio, conferma i preoccupanti e noti dati nazionali, ma soprattutto per dare un importante segnale: che anche Ladispoli è contro la violenza di genere e si impegna attivamente per contrastarla e aiutare le donne che cercano di ricostruire il loro futuro.

Il bando scadrà il 16 dicembre e dunque non possiamo che invitare l’Amministrazione a parteciparvi, convocando un tavolo di confronto con il mondo del terzo settore così da poter stabilire strategia e programmazione migliore da seguire per accedervi, anche in considerazione dei molti obiettivi già raggiunti in città nell’ambito della violenza di genere”.

PARTITO DEMOCRATICO LADISPOLI – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”