Il Pd Ladispoli corre da solo: "ballottaggio" fra Silvia Marongiu e Federico Ascani per il candidato sindaco - Terzo Binario News

Poche righe di comunicato bastano per rendere pubblica la scelta: il Pd Ladispoli correrà da solo alle elezioni 2022 per consiglio e sindaco di Ladispoli. Nessuna convergenza su Alessio Pascucci ma il nome uscirà dalla corsa fra Federico Ascani, consigliere comunale uscente, e l’attuale segretaria Silvia Marongiu. Si parla di “coalizione ampia” ma al momento gli unici a pensare di appoggiare il candidato dem possono essere i grillini visto che otto liste di centrosinistra convergono su Pascucci.

La curiosità è che fino all’ultimo momento sembrava in corsa l’ex sindaco ladispolano Crescenzo Paliotta che invece non parteciperà.

“Il direttivo del Pd di Ladispoli ha esaminato la situazione politica locale in prospettiva delle elezioni di maggio 2022 per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco.

Nell’incontro è stata confermata la volontà di arrivare alla creazione di una coalizione ampia che possa portare all’elezione di un nuovo Sindaco e di una nuova Amministrazione della città.

Nella riunione sono state inoltre confermate le linee programmatiche emerse dal confronto con le altre forze progressiste.

Infine, a norma dello Statuto del Partito, è stata indetta l’Assemblea degli iscritti convocata in sessione elettorale, con votazione prevista presso la sede di Via Odescalchi n.57, domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 20:00, per l’individuazione del candidato Sindaco da scegliere tra i nominativi emersi in sede di direttivo: Federico Ascani e Silvia Marongiu”.

PARTITO DEMOCRATICO

Circolo di Ladispoli