Il Pd Cerveteri chiede un incontro tra Amministrazione e Sindacati • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Segretario del circolo Giuseppe Zito

In queste ore ho appreso con preoccupazione la nota stampa dei sindacati con la quale viene richiesto un incontro urgente all’Amministrazione Comunale.

Senza voler entrare nel merito delle questioni in questo comunicato, il Partito Democratico si impegnerà a far sì che l’Amministrazione Comunale convochi al più presto le rappresentanze sindacali al fine di chiarire i problemi posti nelle sedi opportune e mantenere in essere buone e corrette relazioni sindacali al fine di tutelare i lavoratori e le lavoratrici.

A nome del Circolo del PD di Cerveteri auspico una rapida risoluzione della vicenda che siamo certi si tratti di una mera incomprensione.

Giuseppe Zito

Segretario Circolo “David Sassoli”

PD Cerveteri