Papa Francesco come Kill Bill: il murale apparso a Roma in vicolo della Campanella è stato cancellato. Il riferimento è a quanto avvenuto in piazza San Pietro durante la celebrazione del Te Deum, con il Pontefice che si è arrabbiato dopo essere stato strattonato da una fedele. Il Santo Padre, peraltro, ha chiesto scusa.

A firmare lo stencil è stato Harrygreb, che ha pubblicato l’opera su Instagram.