Il Paese che vorrei: "Visita alla Banditaccia per una delegazione del Disability Pride" - Terzo Binario News

Patrocinio del Comune di Cerveteri, presenti anche Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e la Federazione Italiana Associazioni dei Sordi.

Domenica 27 giugno, in occasione della sesta edizione della manifestazione “Natura senza barriere”, promossa dalla FederTrek, l’associazione il Paese che vorrei con il patrocinio del Comune di Cerveteri ospiterà una delegazione del Disability Pride, del quale è partner, dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti e della Federazione Italiana delle Associazioni dei Sordi. Insieme effettueremo una visita della Necropoli etrusca della Banditaccia e successivamente un’escursione accessibile nella Macchia della Signora a Cerveteri.

Sarà l’occasione per valorizzare, nel segno dell’inclusione e dell’accoglienza, le bellezze naturali e artistiche del nostro territorio. Questa visita rappresenta anche un’opportunità per perfezionare i percorsi accessibili e agevolare le pratiche escursionistiche garantendo così un godimento universale degli spazi.

Ricordiamo che la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, insieme alla Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, è entrata a far parte dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 2004

La Macchia della Signora, tra le altre cose, è oggetto di un progetto di riqualificazione da parte dell’associazione “Una Macchia per tutti”, recente vincitrice del Bando regionale “Vitamina G”. Questo progetto mira a dotare il sito di percorsi carrozzabili e percorsi sensoriali per non vedenti e sordi e potrebbe diventare un importante risorsa dell’accoglienza inclusiva a beneficio di tutto il territorio. L’adesione da parte di tante realtà e associazioni di categoria è stata ampia. Tra queste ci sono anche diverse associazioni specializzate nel turismo accessibile, che incantate dalla bellezza dei luoghi durante i sopralluoghi, valuteranno l’inserimento di questo itinerario nelle proposte da offrire ai propri utenti.

Il territorio di Cerveteri ha grandi potenzialità turistiche per le sue bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche e archeologiche. Metterle a disposizione di tutti, garantendone l’accessibilità, aprirebbe le porte a un settore del mercato turistico, sicuramente non di massa, che andrebbe ad arricchire l’offerta della città sotto il profilo della ricezione turistica ma anche sotto quello della crescita civile, sociale ed etica.

Il Paese che vorrei è convinto che l’inclusione, l’integrazione e l’accoglienza costituiscano valori essenziali per una collettività e intende continuare a promuovere queste iniziative in collaborazione con tutti i soggetti che vorranno partecipare.

Ringraziamo Il Comune di Cerveteri e in particolar modo il Sindaco Alessio Pascucci, l’Assessore alla Cultura Federica Battafarano, l’Assessore ai Servizi sociali Francesca Cennerilli e l’Assessore alla mobilità Elena Gubetti per la collaborazione che ha reso possibile l’escursione e la Direttrice della Necropoli Daniela De Angelis per la disponibilità e la sensibilità dimostrate”.

Il Paese che Vorrei