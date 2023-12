Il Paese che Vorrei attacca sulla Passeggiata di Santa Marinella: "Non un project financing ma uno scempio" • Terzo Binario News

“Il Paese che Vorrei, dopo aver bloccato il project financing proposto da Tidei, torna sul futuro della Passeggiata grazie all’accesso agli atti della consigliera d’opposizione Clelia Di Liello.

La nuova ristrutturazione della passeggiata da parte del concessionario (che, ricordiamolo, godrà dei benefici economici sulla spiaggia comunale la Perla per ben tre anni) non prevede più l’isola stile Dubai ma “un buco” sulla pavimentazione pedonale più un’aiuola non calpestabile.

Invece di consolidare la struttura, così come previsto dal bando di gara, se ne demolisce la parte più pericolante. I solai danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua nei locali sotto la passeggiata non vengono recuperati ma demoliti per far posto ad una rampa a gomito che porta dall’attuale piano di calpestio all’arenile.

Ci si potrà quindi sporgere non solo dalla balaustra di fronte al mare ma anche su una sorta di voragine che ridurrà ulteriormente la superficie disponibile al passeggio.

La parte meno pericolante, invece, non viene abbattuta ma su di essa viene realizzata un’aiuola non calpestabile perché non reggerebbe al peso dei pedoni.

Il tutto è scritto nero su bianco nella relazione che accompagna la proposta tecnico migliorativa, con la quale il concessionario è risultato vincitore. In conclusione questi sosterrà una spesa molto contenuta rispetto all’impegno preso, sfrutterà per tre anni la spiaggia della Perla del Tirreno e, sostanzialmente, lascerà la passeggiata senza una risolutiva operazione di consolidamento.

La rampa a gomito nel “buco” ha anche lo scopo di rendere accessibile la spiaggia ai disabili, aspetto questo a cui siamo molto sensibili. Tuttavia crediamo che l’accessibilità alla spiaggia debba essere garantita su uno spazio affidato al concessionario per lasciare a tutti, abili e disabili, la fruibilità della grande e bella passeggiata sul mare.

Se l’amministrazione intende tollerare ed approvare questo scempio ingiustificabile, il PcV non permetterà che ciò accada, informando tutti i cittadini e il Comitato in difesa della passeggiata sulle reali intenzioni del concessionario”.

Il Paese che Vorrei