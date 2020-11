Il Pd Ladispoli: "La ruota panoramica è sempre lì, anche se non funzionante" - Terzo Binario News

“Piazza Rossellini ridotta a magazzino a cielo aperto”

“Da alcune settimane la ruota panoramica installata in Piazza Rossellini è spenta e non funzionante.

Non vogliamo ritornare sulle perplessità espresse da molti sul fatto che la piazza principale di una città non è il luogo ideale per attrezzature di questo tipo, che potevano essere collocate in spazi più idonei (esempio giardini di via Firenze).

Oggi poniamo una domanda: può la Piazza principale di una città (sempre comunque un luogo di valore anche istituzionale), diventare di fatto il magazzino- deposito di chi sta aspettando un’altra autorizzazione in un altro Comune? E’ dignitoso per Ladispoli tutto questo?”

Pd Ladispoli