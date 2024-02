Il Nuovo Borgo San Martino vola, Cesano strapazzato 4 a 1 • Terzo Binario News

Vittoria di piombo per i ragazzi di Mister Gabrielli. Ora è a 36 punti in classifica

Continua a vincere il Nuovo Borgo San Martino.

La squadra di Mister Gabrielli si è infatti imposta con il risultato di 4 a 1 contro il Cesano.

Una gara partita male però per i gialloneri, andati sotto di un gol con la marcatura di Giuntella.

Vantaggio ospite che però dura poco: a pareggiare i conti per il Borgo ci pensa Tombesi.

Sullo scadere del primo tempo, vantaggio Borgo.

Dal dischetto per fallo in piena area di rigore (sul quale forse era più giusta l’espulsione per il portiere del Cesano anziché il giallo) è implacabile Giustini che conduce direttamente le squadre negli spogliatoi. Primo tempo che si conclude dunque sul 2 a 1 per il Borgo San Martino.

La ripresa parte bene a differenza del primo tempo. Dopo pochi minuti con un meraviglioso tiro da fuori area di Falco, i gialloneri volano sul 3 a 1. Poco dopo il Cesano ha la possibilità di accorciare le distanze su calcio di rigore, ma davanti trovano un muro umano, il portiere del Borgo che si distende sulla sua sinistra e nega la gioia del gol agli arancio-vestiti di Cesano.

La gara continua e il Nuovo Borgo San Martino non è sazio di reti: Falco fa doppietta con una botta secca in piena area di rigore sigla il 4 a 1.

Con questi tre punti la squadra di Gabrielli vola in classifica a quota 36 punti, a meno 3 dal Real Campagnano. Sempre imprendibile il Soratte, ma questo non deve di certo sfiduciare i ragazzi di Borgo: in Prima Categoria infatti, chiudere con un secondo posto in classifica è oro colato soprattutto in vista dei consueti e possibili ripescaggi.