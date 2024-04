Il Nuovo Borgo San Martino in campo per difendere il terzo posto • Terzo Binario News

Domenica in trasferta sul campo dell’ultima in classifica Sporting Real Aurelio è fondamentale portare a casa i tre punti

Se il Città di Cerveteri di Mister Caputo dovrà conquistarsi la salvezza fino all’ultimo pallone, chi non ha più particolari ambizioni di classifica è il Nuovo Borgo San Martino, attualmente terzo nel girone C di Prima Categoria e troppo distante per raggiungere le oramai imprendibili Soratte e Real Campagnano.

Per i gialloneri allenati da Mister Andrea Gabrielli, in queste ultime 5 giornate di Campionato è rimasto solamente da difendere la terza posizione e chiudere nel migliore dei modi quella che è stata un’ottima stagione, nella quale hanno dimostrato un grande affiatamento di gioco, con elementi giovani e validi, il cui sogno di ritornare in Promozione si è infranto solamente nel rush finale, in particolar modo in quella maledetta domenica contro il Soratte in casa, quando dopo essere passati in vantaggio e aver disputato una grande gara (con un uomo in meno e con un’espulsione piuttosto dubbia), gli etruschi sono stati ripresi e superati proprio nel finale.

Ma al netto di questo, la stagione dei ragazzi di Gabrielli è stata ottima e non può che rappresentare una base eccellente per il prossimo campionato, che società, città e tifosi si aspettano sia di vertice.

Domenica 7 aprile, i gialloneri andranno in trasferta e ad attenderli ci sarà lo Sporting Real Aurelio, compagine ultima in classifica e oramai praticamente retrocessa in Seconda Categoria ma che certamente vorrà ben figurare: insomma, non scenderà in campo per fare la vittima sacrificale di un Nuovo Borgo San Martino che sì non ha più l’obiettivo di vincere il campionato, ma che si deve in ogni caso difendere dalle inseguitrici.

In classifica infatti il Nuovo Borgo San Martino si trova a 41 punti, inseguito da un “trenino” di squadre niente male: l’Atletico Monterano è a 39, l’Atletico Santa Marinella Calcio a 37 e poi ci sono Shot Cassia e Cesano a 36, e con 15 punti ancora a disposizione sarà certamente una lotta fino all’ultimo. Dopo la gara di domenica, il calendario del Nuovo Borgo San Martino è il seguente: Atletico Monterano in casa, il derby contro l’Etrurians, la trasferta di Allumiere e l’ultima in casa contro la Vigor Rignano Flaminio