Il Nuovo Borgo San Martino impatta contro la Vis Aurelia, al Galli è 1 a 1 • Terzo Binario News

I gialloneri non sfruttano il crollo del Soratte. Domenica prossima trasferta contro il Real Campagnano

Occasione persa per il Nuovo Borgo San Martino allenato da Mister Gabrielli.

Solamente un pareggio contro la Vis Aurelia nel turno di campionato odierno giocatosi tra le mura amiche del Galli.

Occasione persa dunque soprattutto in considerazione della clamorosa sconfitta del capolista Soratte che ha perso con il tondo risultato di 3 a 0

Il primo tempo offre buoni spunti ma mai nessun reale tiro in porta, da parte di nessuna delle due compagini.

A sbloccare la gara sul finale del primo tempo ci ha pensato Mattia Calcaterra, abile nel ribadire in rete un’azione manovrata. Un traversone basso in piena area di rigore sul quale è stato bravo ad avventarsi per poi ribadire la palla in rete. Gol però sfortunato per il Borgo e per lo stesso Calcaterra, costretto ad uscire per infortunio.

L’arbitro fischia la fine del primo tempo e le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa la Vis Aurelia prende coraggio e forza mentre il nuovo borgo San Martino non riesce a chiudere la gara.

E così gli ospiti pareggiano. Nonostante i gialloneri sì riversino con forza in attacco i risultato non cambia.

Borgo San Martino sempre terzo ma che perde due punti dal Real Campagnano vittorioso in trasferta contro l’Etrurians.

Ora due gare di fuoco per il gialloneri: domenica in trasferta proprio contro il Real Campagnano e la settimana successiva ospiteranno in casa il Soratte capolista