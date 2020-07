Il nuovo anno scolastico comincerà il 14 settembre 2020 - Terzo Binario News

La Regione ufficializza il calendario: ecco tutti i festivi e i periodi di vacanza. Rispetto per le normative anti Covid

La Regione ha ufficializzato il calendario dell’anno scolastico 2020/2021: la data d’inizio è stata fissata al 14 settembre prossimo. Entrando nel merito si prospetta una situazione in cui, oltre alle domeniche, sono considerati festivi i seguenti giorni:

1° novembre

8 dicembre

25 dicembre Natale

26 dicembre Santo Stefano

1° gennaio Capodanno

6 gennaio, Epifania

4 aprile, Pasqua

5 aprile, Lunedì dell’Angelo

25 aprile, Festa della Liberazione

1° maggio, Festa del Lavoro

2 giugno, Festa della Repubblica

Festa del patrono (se ricadente in un giorno di lezione)

Le vacanze di Natale andranno dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Le vacanze pasquali dal 1° aprile al 6 aprile 2021.

Inoltre, nell’anno in questione, esiste la possibilità di prevedere soltanto tre giorni di ponte, (dal momento che tutte le altre festività nazionali cadono di sabato o domenica) che sono:

lunedì 7 dicembre

lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno

Pertanto, poiché da calendario 2020/21 si contano n. 209 giorni di frequenza per gli istituti che articolano l’orario su 6 giorni settimanali e n. 175 per gli istituti che articolano l’orario su 5 giorni settimanali, si valuta che, anche se vengono effettuati questi 3 giorni di ponte (7 dicembre, 31 maggio e 1° giugno) siamo in presenza di una situazione che soddisfa il limite minimo dei giorni di frequenza previsto e in particolare:

n. 206 (su un minimo di 206) per gli istituti che articolano l’orario su 6 giorni settimanali

n. 172 (su un minimo di 171) per gli istituti che articolano l’orario su 5 giorni settimanali

Pertanto esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21, la Regione Lazio approva d’ufficio il calendario scolastico con i seguenti 3 giorni di sospensione della didattica:

lunedì 7 dicembre

lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno

Non si richiede quindi alle Istituzioni scolastiche la consueta comunicazione, entro il 15 luglio, delle eventuali variazioni al calendario scolastico.

Si precisa inoltre che:

termineranno, in data successiva alla conclusione delle lezioni, le attività inerenti agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 1° e 2° grado e i percorsi formativi destinati all’istruzione degli adulti

– possono anticipare l’inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva, gli Istituti secondari di 2° grado per attività di stage e/o di alternanza scuola-lavoro, esclusivamente per gli interventi di recupero della didattica e per gli interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso.

Si comunica infine che per le scuole dell’infanzia la data di apertura è il 14 settembre 2020 e la data chiusura è fissata al 30 giugno 2021.

La Regione Lazio, riguardo all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19, precisa che è essenziale che le attività didattiche ‘in presenza’ riprendano in un contesto di sicurezza che rispetti oltre che il diritto all’istruzione, anche il diritto alla salute. È necessario pertanto coordinare ed armonizzare, quanto prima, i diversi servizi che ruotano attorno all’avvio delle attività scolastiche, come ad esempio il trasposto pubblico ed il trasporto degli alunni con disabilità, già resi estremamente problematici dalla necessità di prevedere le misure di distanziamento sociale.

Pertanto, pur nel rispetto dell’autonomia scolastica, è intendimento della Regione procedere:

nella direzione della necessaria unitarietà organizzativa, approvando d’ufficio il calendario scolastico regionale per l’anno 2020-21, in recepimento delle linee guida emanate dal MIUR che stabiliscono che l’inizio delle lezioni lunedì 14 settembre 2020 e la conclusione martedì 8 giugno 2021

nella direzione della semplificazione delle procedure e degli adempimenti anche per non gravare ulteriormente sulle Istituzioni scolastiche già tanto impegnate, al momento, in altre attività organizzative