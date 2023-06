Il nuotatore di Cerveteri Marcello Piu vola nei 200 dorso al PalaGalli • Terzo Binario News

“Una qualificazione dietro l’altra per la giovane speranza del nuoto di Cerveteri

Marcello Piu.

Dopo quella recente ai campionati primaverili di Riccione, dove tra l’altro si era qualificato da outsider per poi imporsi tra i migliori in Italia, ora il giovane nuotatore ha sfoderato una prova maiuscola nei 200 dorso durante le qualificazioni dei campionati regionali disputate presso il PalaGalli di Civitavecchia in vasca da 50 metri.

Il suo tempo di 2.11.44 lo piazza già in buona posizione nel ranking italiano

e lo qualifica direttamente ai campionati italiani estivi che si terranno

dal primo all’8 Agosto allo stadio del nuoto di Roma.

Tanta soddisfazione per la sua società (il Forum di Roma) e per l’atleta che finalmente vede maturare il frutto di tutti i sacrifici fatti fino ad ora (ricordiamo che si allena a Roma e molto spesso sostiene anche l’allenamento mattutino alle 5.30).

Prima dei campionati italiani, però, l’obiettivo si sposta sui 100 dorso

dove tenterà un’altra qualificazione per la rassegna nazionale.

Complimenti a Marcello da parte di tutto lo staff , dal suo allenatore Leandro e dai compagni di squadra.”