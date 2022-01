"Il nucleare sicuro non esiste", Corniglia contesta il sindaco di Montalto di Castro: "Non rappresenta più i cittadini" - Terzo Binario News

“La transizione energetica si fa con il gas naturale e il nucleare sicuro. Le rinnovabili da sole non bastano”. “Questo è il pensiero di Forza Italia, forza di buongoverno (almeno così si autodefinisce) che il sindaco di Montalto di Castro ha condiviso pochi giorni fa” sottolinea Francesco Corniglia, consigliere comunale Montalto di Castro che però poi si lancia in una critica all’atteggiamento della giunta di Montalto.

“Se fossimo stati in un altro paese senza centrali e senza depositi e senza muri sul fiume e senza tantissimi altri problemi – afferma Corniglia – sarebbe stata una dichiarazione politica criticabile, ma sempre una dichiarazione politica coerente col programma del suo partito Forza Italia. Un programma che non condivido assolutamente perché il nucleare sicuro non esiste e l’uscita dal gas e idrocarburi non può essere rallentata. Ma queste dichiarazioni del sindaco arrivano quando hai una cittadinanza attiva che da mesi chiede interventi e soluzioni per non avere il Deposito Nazionale Rifiuti Radioattivi sul territorio dell’intera Tuscia. Scorie anche ad alta attività pericolose per migliaia di anni”.

“Dichiarazioni che arrivano quando hai sul territorio la centrale Enel ex nucleare – incalza Corniglia – che ha visto questo territorio esprimersi a suo tempo con lotte e manifestazioni per scongiurarne la realizzazione. Una centrale che nelle intenzioni ripartirà con otto turbogas quando ancora è da vedersi. Quando hai una minaccia paesaggistica in fase di realizzazione che stenderà alla foce del nostro fiume tonnellate di cemento per realizzare un assurdo muro lungo 800 metri ed alto 3. E che metterà in ginocchio attività e nautica”.

“Quando hai tutto questo – conclude polemicamente il consigliere comunale – le dichiarazioni del Sindaco hanno un valore molto diverso. Vuol dire non ascoltare la voce dei propri concittadini e non essere in grado di rappresentarli più”.