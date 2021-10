Il nubifragio fa tranciare i cavi elettrici, a Civitavecchia intervengono i Vigili del Fuoco - Terzo Binario News

È stata una nottata impegnativa, quella appena trascorsa, per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Oltre ai numerosi interventi di routine, alle ore 00.30 i Vvf sono intervenuti in via Tirso per dei cavi dell’alta tensione della corrente elettrica tranciati.

Probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo i cavi sono caduti in via Tirso e nel sottostante raccordo autostradale che collega il porto a Viterbo.

Gli uomini della Bonifazi coadiuvati dalla polizia stradale e da una volante del commissariato hanno bloccato le strade per evitarne l’avvicinamento.

Il personale Enel e Terna ha provveduto a verificare la mancanza di tensione. Successivamente messa in sicurezza l’area, verso le ore 04.00 i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno dovuto rispondere ad altri interventi dovuti alla forte pioggia.