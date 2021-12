Il Natale di Aism di Cerveteri porta 1480euro alla ricerca scientifica sulla sclerosi multipla - Terzo Binario News

Effettuato il bonifico in favore dell’Associazione, il risultato di quest’anno supera la cifra del 2020. I Volontari: “è stato un boom di solidarietà!”. Anno d’oro per AISM Cerveteri: nell’anno solare raccolti 3305euro

Il bonifico effettuato a sostegno di AISM

Grazie Cerveteri! Infinitamente grazie! Il Natale di AISM di Cerveteri anche quest’anno, con il rinnovato sostegno di tantissime persone e di tanti commercianti potrà contare su un importante contributo con il quale si sosterranno le attività di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. In poco più di due settimane sono stati raccolti ben 1480,00 Euro, una cifra che segna un record e che supera ampiamente quanto raccolto lo scorso anno, quando già fu raggiunto un obiettivo straordinario e che nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 dicembre i Volontari AISM di Cerveteri hanno provveduto ad inviare tramite bonifico all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci in foto con i Volontari AISM

Numeri record dunque per la campagna solidale di AISM a Cerveteri, con i Volontari che hanno distribuito porta a porta, tra amici e conoscenti e in Piazza, pandori, panettoni, torroncini, gli apprezzatissimi bulbi di tulipano e le classiche e sempre apprezzate “Stelline di AISM”, graziose per colorare i propri alberi di Natale o da donare ai propri cari.

“Al termine di questa straordinaria maratona di solidarietà, vogliamo fare dei ringraziamenti speciali a tutte quelle persone che anche quest’anno con grande generosità, sensibilità e affetto hanno sostenuto il Natale di AISM – dichiarano i Volontari dell’Associazione – grazie, grazie di cuore alla cittadinanza tutta, agli Amici conosciuti in queste settimane sui social network che ci hanno contattato per acquistare i prodotti, ai colleghi del Comune di Cerveteri, ai Commercianti del Centro Storico e del territorio e a tutti coloro che in qualche modo hanno dato il loro contributo alla Ricerca Scientifica. Una menzione speciale, all’Associazione Olio E.V.O. che come sempre ci ha ospitati tra gli stand della Festa dell’Olio Nuovo, permettendoci di allestire il nostro punto solidale. Grazie di cuore a voi tutti!”.

Volontaria AISM

“Un ringraziamento altrettanto grande, lo vogliamo rivolgere alla stampa locale, che come sempre ci ha riservato ampio spazio, alle Istituzioni e a due testimonial speciali, quali Antonello Costa, che con simpatia e altruismo per l’intero 2021 si è messo a disposizione di AISM, e Ileana Speziale, giornalista e scrittrice sempre in prima linea quando si tratta di sostenere le attività solidali dell’Associazione”.

“Nessuno, davvero nessuno, si è tirato indietro dall’offrire il proprio contributo a questa causa che abbiamo davvero molto a cuore – concludono i Volontari AISM – la Sclerosi Multipla ancora non ha una cura, ma insieme, possiamo continuare a donare forza e nuova linfa alla Ricerca. Insieme, siamo più forti! Ancora grazie di cuore a tutti!”.

Volontario AISM

Cerveteri è una città estremamente attiva nel campo della raccolta fondi per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con la campagna del Natale di AISM la cifra totale di fondi raccolti solamente nel 2021 sale a 3305,00 Euro. Un risultato davvero straordinario che conferma l’attenzione e la sensibilità di una città dal cuore davvero grande.