"Il Natale ad Allumiere? Un successo di comunità" • Terzo Binario News

Parola della delegata alle Politiche Giovanili, Noemi Venace

Al grande successo dei festeggiamenti natalizi in collina, hanno contribuito e stanno contribuendo attivamente anche i delegati Noemi Vernace e Duccio Galimberti.

Lo scorso fine settimana, in tanti hanno visitato il “Villaggio di Babbo Natale nel Borgo” respirando appieno l’atmosfera magica creata da giocolieri, fate, artisti di strada, zampognari e ballerine. Dopo la consueta accensione delle luminarie, per tutto il fine settimana si è proseguito con la degustazione dei prodotti tipici e l’esposizione di pregevole artigianato locale, arricchiti da splendidi spettacoli di balli, fuochi e fate e da un festante Babbo Natale che intratteneva i bambini con foto e giochi.



“Vorrei fare un plauso – ha dichiarato la Vernace, delegata alle Politiche Giovanili – agli uomini e alle donne della mia comunità, persone straordinarie e innamorate del nostro paese, che si sono adoperate con maestria per la riuscita dell’evento. Vedere una intera comunità all’opera mi ha riempito di orgoglio. Grazie veramente a tutti per questa collaborazione che ci ha permesso di realizzare un programma eterogeneo e corposo, che ha unito momenti ludici, culturali e solidali e che non lascia indietro nessuno, specialmente i meno fortunati. La solidarietà infatti è uno dei valori portanti di questa amministrazione e la raccolta dei giocattoli, iniziativa lodevole del Ggp, è ancora attiva, per chi vuole. Con il villaggio di Babbo Natale, Allumiere intende scacciare le brutture del mondo, cercando soprattutto la pace. E il nostro augurio profondo è che tutti possano ritrovare quella serenità venuta meno in questi anni difficilissimi.”