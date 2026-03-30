Il ministro per la Disabilità Locatelli visita la MSC World Europa a Civitavecchia • Terzo Binario News

Oggi a Civitavecchia il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha visitato la nave MSC World Europa per conoscere da vicino le iniziative e i progetti messi in campo da MSC Crociere in materia di accessibilità e turismo inclusivo.

Ad accogliere il Ministro a bordo, come rappresentanti del Gruppo MSC, c’erano il Comandante della nave Stefano Battinelli, Magali Bertolucci, Head of Wellbeing, Ron Pettit, Director of Accessibility, Luigi Merlo, Direttore Affari Istituzionali, oltre a John Portelli, Direttore Generale della Roma Cruise Terminal, che hanno illustrato nel dettaglio le principali azioni intraprese dalla Compagnia con il fine di rendere l’esperienza di viaggio sempre più accessibile e confortevole per tutti gli ospiti, inclusi quelli con disabilità o mobilità ridotta.

Dopo una presentazione introduttiva, la visita è proseguita con un tour della nave, durante il quale sono state mostrate alcune delle soluzioni più significative: cabine appositamente progettate per l’accessibilità, posti riservati nei teatri, percorsi facilitati e sistemi di segnaletica inclusiva, tra cui indicazioni in braille presenti in diverse aree della nave, compresi i numeri delle cabine.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato l’approccio strutturato e continuo adottato da MSC Crociere sul tema dell’accessibilità, che si traduce in attività di monitoraggio, aggiornamento e miglioramento costante.

“Ringrazio Msc Crociere per questa importante occasione”, ha spiegato il Ministro Alessandra Locatelli. “Il tema dell’accessibilità per le persone con disabilità o con bisogni speciali è diventato un elemento fondamentale per garantire a tutti un’esperienza di viaggio, di vacanza e turismo che sia il più possibile confortevole. Sono certa che il lavoro intrapreso con tanto impegno da Msc continuerà, con sempre più attenzione, per assicurare a tutte le persone pari opportunità di accesso e la possibilità di vivere pienamente ogni esperienza, senza barriere. L’accessibilità universale è uno dei principi cardine della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e una delle otto priorità della Carta di Solfagnano: dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme e a investire in questa direzione se vogliamo costruire società più accoglienti e rispondenti ai bisogni di ogni persona”

Magali Bertolucci, Head of Wellbeing di MSC Crociere ha dichiarato: “MSC Crociere è fortemente impegnata nel promuovere l’accessibilità e il benessere di tutti gli ospiti e dei membri dell’equipaggio. Effettuiamo regolarmente audit interni ed esterni per garantire che le nostre navi, i servizi e a bordo e a terra rispettino elevati standard di accessibilità, individuando al contempo ulteriori margini di miglioramento. Monitoriamo costantemente gli aggiornamenti normativi e collaboriamo con esperti del settore per mantenere un approccio proattivo e innovativo. L’incontro con il Ministro nasce proprio in questo contesto di dialogo e confronto costruttivo e ha offerto preziosi spunti per continuare a evolvere in questa direzione. Ringraziamo il Ministro per la disponibilità e l’attenzione dimostrate e siamo orgogliosi di aver potuto condividere le iniziative intraprese, confermando il nostro impegno a rispondere alle esigenze degli ospiti attraverso soluzioni sempre più avanzate, anche dal punto di vista tecnologico, a supporto delle persone con mobilità ridotta.”