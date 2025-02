“Il Mille di Miguel” riempie il Galli a Cerveteri, Parroccini: “Festa di sport con importanti messaggi sociali” • Terzo Binario News

Oltre 600 atleti mercoledì mattina hanno calcato la pista di atletica e il green del campo cerite per la storica gara podistica

“Il Campo Enrico Galli ancora una volta si è confermato essere un impianto di spessore e capace di ospitare grandi manifestazioni.

Una vera e propria invasione di giovanissimi atleti provenienti da tutta la provincia di Roma quella a cui abbiamo assistito mercoledì mattina, con oltre 600 ragazzi che hanno calcato il green e la pista di atletica del nostro stadio per la storica gara podistica ‘Il Mille di Miguel’, una manifestazione che proprio quest’anno ha celebrato i suoi primi 25anni. Una straordinaria mattinata di sport che siamo onorati di aver ospitato nella nostra città”.

A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri che mercoledì 26 febbraio ha presenziato alla gara podistica ‘Il Mille di Miguel’, tenutasi al Campo Enrico Galli di Cerveteri. Intervenuti in vari momenti della mattinata in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, oltre all’Assessore allo Sport Parroccini, anche il Vicesindaco Riccardo Ferri, l’Assessore Federica Battafarano e i Consiglieri comunali Enrico Alessandrini e Laura Mundula.

La corsa nasce nel 2000 per iniziativa del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni, organizzata dal Club Atletico Centrale in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sportive del Comune di Roma. Le finalità della gara, oltre a quelle atletiche e sportive, nascono dal desiderio di ricordare e commemorare la figura di Miguel Benacio Sánchez, giovane poeta e podista argentino, tra i migliori della sua epoca ed ucciso nel 1978 a causa delle sue idee politiche e sociali durante il periodo della dittatura argentina di Jorge Rafael Videla.

Nel corso degli anni e con sempre maggior rilievo, la corsa, oltre ai suoi contenuti agonistici, è divenuta simbolo di promozione dei valori contro il razzismo e della lotta alle sopraffazioni sociali e politiche avvenute non solo in Argentina, ma più in generale in tutto il mondo.

“Una manifestazione che non soltanto esalta i valori e l’importanza dello sport – aggiunge l’Assessore Parroccini – ma che si pone anche l’obiettivo di lanciare importanti messaggi sociali, contro il razzismo e a favore dell’unione e della pace”.

“Ci tengo con l’occasione a ringraziare il Comitato organizzatore de Il Mille di Miguel, che ha nuovamente scelto come sede della manifestazione la nostra città, la Famiglia Lupi e tutto il mondo del Città di Cerveteri, che con estrema disponibilità e con grande gioia hanno messo a disposizione della rassegna l’impianto Enrico Galli, facendolo trovare pronto ad accogliere davvero tantissimi atleti, Loredana Ricci, vera istituzione nel mondo dell’atletica etrusca, da sempre impegnata con infinito amore nell’unire sotto il segno dello sport ragazzi e ragazze di ogni età e che davvero ha lavorato intensamente affinché per questa manifestazione venisse scelta la sede di Cerveteri e tutti coloro che hanno fatto in modo che questa storica iniziativa potesse svolgersi in completa sicurezza e con il massimo dell’ospitalità possibile nella nostra città”, ha concluso l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini.