Il miglior tennis regionale ospitato dall'Aureliano: un successo l'Etrusky Next gen • Terzo Binario News

Week end di lusso sui campi dell’ Aureliano Tennis Team che ha ospitato il torneo degli Etrusky Next gen, vetrina giovanile del miglior tennis Regionale.

Oltre 100 ragazzi da tutto il Lazio si sono contesi il Torneo rodeo per il primo posto di categoria.

Per le ragazze ottima la prova di Vittoria Molinari che vince sia nella categoria u12 che nell’under 14 femminile, dimostrandosi così capace di ambire ad altri livelli. Divertente ed emozionante la finale tutta Aureliano nel derby tra i piccoli under 10 Giacopello e Occhipinti che, tra l’altro, compongono la squadra u10 qualificata ai play off scudetto nel Lazio

. Nell’under 18 maschile si impone Coppa su Timidei Alessandro dell’Aureliano nel finale al tie-break del terzo set. Domenica prossima inizierà la serie D1 con forti ambizioni di promozione, i maestri dell’Aureliano affiancheranno i ragazzi u18 in prima squadra per tentare un ritorno dopo 5 anni in serie C e a proposito di ritorni, un ex allievo Fabio Caniglia rinforzerà le fila dell‘Aureliano insieme a Leandro Mariani, Francesco Egidi, Swe bodiou, Marco Pantoni, Andrea Gallo, Alessio D’Emilio , Dario Pranzetti, Loris Mencarelli e Mattia Persi.

Oltre all’attività sui campi da gioco prosegue senza sosta la promozione dello sport come momento di salute e socialità , grazie al progetto Racchette di classe accordato dalla Federazione Italiana Tennis che partirà a breve nelle scuole secondarie di Santa Marinella totalmente gratuito, cosi come gratuito sarà il progetto per gli over 65 con 4 open day per i nuovi iscritti e un corso da maggio a luglio a Civitavecchia e Santa Marinella per la terza età, voluto dalla Fitp per avvicinare all’attività fisica quanta più gente possibile.