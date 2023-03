Il Michael Supnick quintet protagonista con Marcell Jacobs alla festa della Molisana • Terzo Binario News

In occasione dell’evento della nota azienda, musica dal vivo con il Michael Supnick Quintet

Cerveteri protagonista nei giorni scorsi al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso in occasione di un prestigiosissimo evento aziendale de “La Molisana”, storica azienda pastaria che proprio di recente ha annunciato la firma con Marcell Jacobs, il centometrista campione olimpico italiano, che per i prossimi tre anni sarà il testimonial d’eccezione dell’azienda.

Ad allietare la serata di tutti i presenti, il quintetto di musicisti di Cerveteri “Michael Supnick quintet”, che vedeva tra gli artisti, oltre allo stesso Supnick, trombettista e trombonista statunitense oramai stabilitosi da anni a Cerveteri, anche il Maestro Augusto Travagliati, Direttore del Gruppo Bandistico Cerite, Nicola Fumarola, Alessandro Cicchirillo e Armando Mortet.

Un’occasione di prestigio dunque per il quintetto tutto “Made in Cerveteri”, che come sempre ha saputo entusiasmare e divertire il pubblico con tantissimi brani del repertorio jazzistico internazionale. Presente alla cerimonia, proprio il testimonial, il centometrista e campione olimpico Jacobs.