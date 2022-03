Il meteo di domani, restano bel tempo e siccità - Terzo Binario News

“Previsioni del tempo per Civitavecchia e zone limitrofe , Monti della Tolfa , Bracciano e litorale settentrionale laziale, per la giornata di martedì 22 marzo 2022.

Un cordiale saluto a tutti e ben ritrovati, continuiamo ad essere interessati da un’ampia area di alta pressione, sul cui lato orientale affluiscono correnti di aria fredda, di origine artico continentale, che interessano principalmente le nostre regioni centro-meridionali e le isole maggiori.

Purtroppo continua il periodo siccitoso che da diversi mesi si è instaurato principalmente sulle nostre regioni settentrionali e centrali del versante tirrenico. Volendo spingersi molto oltre, tracciando una linea di tendenza a sette giorni, grazie alla elaborazione di modelli di previsione che propongono scenari probabilistici, non si prevedono fenomeni precipitativi sulla nostra Penisola.

Probabilmente, e sottolineo il probabilmente, potrebbero presentarsi occasioni per avere delle precipitazioni nel prossimo fine settimana, in riferimento alle regioni centrali, meridionali ed isole maggiori, ma non sulle regioni settentrionali. Ovviamente detta linea di tendenza, necessiterà di eventuali conferme o meno nei prossimi giorni.

Cordiali saluti e buona giornata”.

Registered Meteorologist – RMet

Vice Presidente e Meteorologo AMPRO

Antonio Marino

Royal Meteorological Society

AMPRO Associazione Meteo Professionisti