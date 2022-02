Il messaggio di ringraziamento per Jacopo dalla famiglia Rinaldi - Terzo Binario News

“Il silenzio è assordante, rotto ogni tanto da qualche sussurro…guardo ogni volto, intriso di lacrime che bagnano la mascherina… siete tutti qui per me…per noi…ascolto i vostri pensieri, quante dolci parole spese per me…ho davvero seminato tanto amore?

Ho visto voi, custodi del cimitero, consolare e coccolare la mia famiglia; ho visto anche voi, famiglia Sampaolesi, abbracciare e sostenere in maniera discreta ma costante ogni mio familiare.

Oggi tu, caro Don Angelo, dispendi parole amorevoli per papà ( il mio boss) , per mamma ( la mia mà), per mia sorella (la mia beccia)… voi parroci siete qui tutti uniti per indicarmi il cammino, il coro! Vi siete riuniti tutti per regalarmi un gesto d’amore!

Anche la confraternita…

E tu Alessio, in veste da sindaco, non riesci a coprire la lacrima che si va a nascondere sotto la lente…

La mia unitalsi! Riunita qui per la grande stima che da sempre hai verso i miei genitori… la protezione civile!

Voi vigili, che con commozione coordinate questo oceano di amici che ha trasformato la piazza della Mia Cerveteri in un cuore pulsante!

Ci sono davvero tutti, alcuni solo con il cuore…ma vi vedo…

E poi ci siete voi, fratelli di un amore poco capito… le moto si accendono, i motori si scaldano, il profumo della benzina invade le narici…il rombo rompe il silenzio ed un applauso nasce spontaneo…sento un fremito…date il gas!

Mi unisco a voi, un’energia si sprigiona in me, sento il bisogno di liberare la mia anima e di correre libero…

Grazie per avermi dimostrato tutto questo amore, ha creato un’autostrada diretta per il paradiso”.

Jacopo