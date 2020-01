Il mercato delle auto usate in Emilia-Romagna - Terzo Binario News

Il 2019 è stato senz’altro un anno molto soddisfacente in Emilia-Romagna per quanto riguarda il mercato delle auto usate. Si tratta di una regione da sempre molto appassionata del magico mondo dei motori, con diversi automobilisti alla ricerca di vetture di seconda mano in grado di soddisfare le loro esigenze. Ecco un breve punto della situazione.

Auto usate, un periodo molto florido per l’Emilia-Romagna

Come già accennato in precedenza, sempre più automobilisti scelgono di affidarsi alle auto usate per facilitare la loro vita quotidiana sotto tutti i punti di vista. Mezzi di trasporto di questo genere consentono di coniugare comodità e praticità, unite ovviamente ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di listino. A tal proposito, l’Emilia-Romagna è sempre stata una regione all’avanguardia. Alla sua ormai celebre passione per il settore automobilistico, bisogna aggiungere una notevole predisposizione al mercato dell’usato, foriero di agevolazioni economiche non di poco conto.

Per quali motivi la regione del Nord Italia è riuscita a crescere sotto questo aspetto? Di sicuro, buona parte di un simile fenomeno può essere attribuita a siti Internet curati nei minimi dettagli, che consentono ai potenziali clienti di trovare le vetture giuste senza troppa fatica. Servizi come quelli relativi alle auto usate Modena o delle altre province emiliane e romagnole trovano una quantità crescente di proseliti. L’aumento riscontrato nei primi sei mesi del 2019 è pari al 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il trend sembra destinato ad essere sempre più evidente, con le vetture alimentate a gasolio che prevalgono rispetto alle altre e le cosiddette green di ultima generazione ancora non molto richieste da parte del pubblico. Un’auto ha una durata media di poco inferiore ai 9 anni, con la Volkswagen Golf che è il modello usato attualmente più richiesto.

Passaggi di proprietà, un incremento davvero sostanziale

La situazione soddisfacente delle auto usate in Emilia-Romagna va di pari passo con l’aumento dei passaggi di proprietà. Il 2018 ha fatto segnare un incremento del 6,7% rispetto al 2017 e si attendono ancora i dati del 2019. Ciascuna provincia della regione fa segnare un incremento non di poco conto. A tal proposito, la vetta di questa speciale graduatoria viene occupata da Bologna, seguita da Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, Piacenza e Rimini. Se invece viene presa in considerazione solo la percentuale sulla popolazione maggiorenne, si piazza al primo posto Reggio Emilia davanti a Modena e Piacenza, con il capoluogo solo alla penultima piazza.

Al tempo stesso, il futuro delle auto usate potrebbe essere ad appannaggio dei modelli green. Questi ultimi sono stati poco meno di 30 mila solo nel corso del 2018 in Emilia-Romagna, ma il dato potrebbe crescere non poco nel futuro immediato. Le vetture elettriche e ibride piacciono sempre di più, anche e soprattutto di seconda mano. Ciò non fa altro che dimostrare quanto le case automobilistiche facciano bene ad evolversi sotto questo aspetto, con la chance di fornire ai propri clienti alternative valide e a buon mercato.

Auto usate Modena, un metodo perfetto per vetture di seconda mano da sogno

Cosa si può fare per usufruire fino in fondo delle molteplici potenzialità delle auto usate in Emilia-Romagna? Diversi sono gli accorgimenti che possono essere intrapresi sotto questo aspetto. Ad ogni modo, può essere molto importante chiedere aiuto ad un servizio di auto usate Modena capace di adattarsi ad ogni necessità estemporanea. Tale opportunità può diventare imperdibile per una vasta cerchia di clienti, alla ricerca di una vettura che possa garantire quel giusto rapporto tra qualità e prezzo.

Prima di procedere ad un acquisto di questo tipo in Emilia-Romagna, così come in qualsiasi altra regione italiana, non bisogna fare altro che valutare i pro e i contro di ciascun modello. Dopo un’attenta valutazione, diventa così possibile procedere all’acquisto della propria vettura di seconda mano, con la prospettiva di utilizzarla per un lungo periodo di tempo in tutta sicurezza. Non resta altro da fare che trovare l’offerta giusta e comprare un’auto di qualità ad un prezzo davvero sorprendente.