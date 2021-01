Il "Memorandume" delle Piallature - Terzo Binario News

“Noi che vivemo sicuri

Nelle nostre case ar callo;

che alla sera tornanno a casa,

trovamo la cena pronta e visi cari;

provamo a penzà se questo è n’Omo,

che butta sangue in mezzo ar fango,

che nun conosce sosta,

che s’ammazza de fatica

e che ce lascia le penne per un capriccio de ‘na guardia.

E penzate alla Donna:

pelata a zero, senza nome che l’ariconosca,

senza ricordi da portasse appresso,

coll’occhi spalancati verso er nulla

e arida de passione, come un ramo secco,

come stanno le rane intirizzite ar gelo.

Scorpimole nella mente ste cose,

nun le famo brucià ner foco de tutti i giorni,

scrivemole a foco nell’animo nostro,

quanno stamo sur divano o quando famo lo struscio pè le vie der Centro,

quanno se mettemo a letto e quanno se svejamo;

raccontamole a li nostri fiji

ripetetele a li vostri nipoti.

O ve ve crolli la casa,

ve se pijasse un Male,

e la vostra discennenza ve guardi storto per tutta la vita.

(molto liberamente tratta da “Se questo è un Uomo” di Primo Levi)