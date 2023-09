Il maxi concorso di Roma Capitale per la Polizia Locale arriva alle prove fisiche • Terzo Binario News

Il maxi concorso del Comune di Roma Capitale per 800 posti di Agente di Polizia Locale è arrivato alle prove fisiche.

Le comunicazioni ufficiali e i calendari delle prove sono consultabili a questo link istituzionale:

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1041113

Il Sindacato di Categoria della Polizia Locale SULPL Nazionale con il suo Laboratorio di Formazione ha organizzato un altro corso eccellente in partenza il prossimo 4 settembre per consentire ai concorsisti di prepararsi in tempo utile per la temuta prova orale.

Infatti, chi passerà le prove fisiche, accederà alla prova orale, che consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta e sullo Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.

A loro garantiamo la possibilità di fare la differenza grazie alla preparazione acquisita.

Nostro obiettivo è far arrivare i ragazzi preparatissimi e sicuri di se a quella determinante prova finale.

Il corso prevede oltre 40 ore di alta formazione; si svolge in modalità online su piattaforma zoom con 17 lezioni in diretta che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 23.00 e il sabato dalle 17.00 alle 19.30. Si svolge dal 4 al 22 settembre.

I docenti sono esperti professionisti del settore.

Verrà rilasciato anche attestato di partecipazione.

Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisti. Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.