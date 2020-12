Il Margot Theatre è on line sulla piattaforma promossa dal Margot Theatre - Terzo Binario News

“Il teatro dove vuoi tu, su PC, tablet e smartphone.

È online la piattaforma promossa dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e dall’Associazione Margot Theatre, con la direzione artistica di Valentina Cognatti, che permetterà con un semplice click di assistere in streaming e in maniera totalmente gratuita a rappresentazioni teatrali natalizie e a tanti altri appuntamenti culturali.

Vedere gli spettacoli è facile. È sufficiente collegarsi su https://margot-theatre.it/, scegliere la rappresentazione che più ti incuriosisce e cliccare su play.

In attesa di tornare a vederli dal vivo, una bella opportunità dunque per non perdere il filo con la cultura”.

Alessio Pascucci