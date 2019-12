Il maltempo imperversa sul Litorale: domani temperatura vicina allo zero - Terzo Binario News

Le previsioni confermano la permanenza di venti sostenuti sulle aree costiere con mare molto mosso e rischio di mareggiate per le giornate di domani e lunedì.

Provenendo i venti dal settore nord-orientale, si conferma anche il progressivo calo delle temperature, i cui valori minimi potrebbero scendere fino a 3 gradi nella primissima mattinata di domenica e in quella di lunedì con escursioni di 5/6 gradi nel corso delle 24 ore. Si raccomanda quindi attenzione in particolare alle fasce di popolazione maggiormente a rischio (anziani, bambini, etc.). Si raccomanda anche di prestare massima attenzione alla possibile formazione di ghiaccio soprattutto in caso di spostamenti, in considerazione del fatto che nelle zone collinari circostanti sono previste temperature minime ben al di sotto dello zero (-3/-4), così come in gran parte del viterbese, mentre nella capitale le minime dovrebbero toccare 0/1 gradi.