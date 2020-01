Il M5s Santa Marinella si spacca: da una parte Settanni, dall'altra gli attivisti - Terzo Binario News

Il Movimento 5 Stelle Santa Marinella si spacca per “colpa della senatrice Liliana Segre e la cittadinanza onoraria.

Questo il post del consigliere: “Il Gruppo di Santa Marinella si è scisso, io ho il simbolo ufficiale del Movimento e tutti coloro che non hanno approvato l’iniziativa di alcuni altri, che in forma indipendente, autonoma ed all’insaputa sia del consigliere sia di tutti gli altri altri componenti del gruppo hanno portato avanti questa iniziativa della mozione con i consiglieri di maggioranza hanno rinnovato la fiducia al sottoscritto e chiesto di riunirci in un nuovo gruppo in cui vengano privilegiati i valori di lealtà e cooperazione nello spirito del mandato elettorale che è di opposizione. Tanto per informarvi”