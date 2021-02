Il M5S di Santa Marinella: "Grazie al governo Conte, buon lavoro ai nuovi ministri" - Terzo Binario News

“Il Movimento 5 Stelle di Santa Marinella esprime soddisfazione per l’esito della votazione su Rousseau e augura un buon lavoro ai nostri ministri Dadone, D’Incà, Di Maio e Patuanelli, certi che porteranno avanti, come in questi ultimi 2 anni e mezzo, le istanze dei cittadini e i punti del programma.

Ringraziamo inoltre i ministri uscenti per il lavoro fatto ed il Presidente Conte per la straordinaria prova data in questo anno tragico segnato dalla pandemia, in cui è riuscito, nonostante tutto, a tenere a galla la nazione e a gettare le basi, grazie all’abile contrattazione in sede europea, per una rinascita possibile e florida.

Spiace invece vedere alcuni nostri ex compagni di viaggio screditare quel Movimento in cui hanno creduto. Quel movimento che ha permesso loro di “valere uno”.

I nostri portavoce sapranno in ambito governativo difendere i provvedimenti approvati e fare scudo contro le squallide azioni che hanno caratterizzato il periodo ante governi grillini; lo hanno già fatto e lo faranno a prescindere da chiunque completi la squadra di governo.

Buon lavoro!”

M5S di Santa Marinella