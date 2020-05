Il M5s Civitavecchia si scaglia contro i parcheggi blu: si distinguono per far cassa" - Terzo Binario News

“Appena allentato il lock down, l’amministrazione Tedesco senza aver

approvato in due mesi il benchè minimo provvedimento comunale di

supporto alle varie categorie in difficoltà, in fretta e furia revoca

la sospensione del pagamento dei parcheggi blu. Pertanto da domani

verranno riattivati i parcometri presenti su tutto il territorio

comunale.

Sarà per un particolare gusto nel pronunciare la parola “revoca” da

parte del sindaco Tedesco, che ha dimostrato di essere maestro di

revoche fin dal giorno dell’insediamento, ma questo provvedimento ci

sembra fin troppo rapido, in un momento in cui comunque gli

spostamenti sono ancora molto limitati se non per comprovate esigenze

da autocertificare.

Risulta evidente che lo scopo principale non è tanto contenere

l’emergenza sanitaria ancora in atto, ma l’occasione di fare cassa

sulle spalle degli ignari cittadini che, magari, non hanno letto

l’avviso dato oggi per domani, e hanno lasciato l’auto parcheggiata

negli stalli blu, pensando che sia ancora in vigore la sospensione

della tariffa.

Insomma, insieme alle tasse aumentate, questa amministrazione si

conferma ogni giorno di più come l’amministrazione del fare… cassa.

Gruppo consiliare M5S