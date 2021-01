Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia monti Sabatini dona sacchi a pelo ai senzacasa - Terzo Binario News

“Una coperta scalda il cuore di chi la dona e di chi la riceve” questo è lo slogan che ha dato il via alla campagna di raccolta fondi finalizzata all’acquisto di sacchi a pelo da offrire alla Caritas di Roma.

Sono stati 13 i Lions Clubs che hanno prontamente aderito alla proposta del LC Roma Minerva di creare un service per donare, durante il periodo delle feste natalizie, un po’ di calore alle persone senza fissa dimora che, in questo momento di grave emergenza sanitaria e socio-economica a causa della pandemia, si trovano anche a dover far fronte al freddo dell’inverno.

I Lions Clubs Bracciano Anguillara Sabazia, Roma Accademia, Roma Amicitia, Roma Appia Antica, Roma Host, Roma Mare, Roma Minerva, Roma Parioli, Roma Palatinum, Roma, Roma Tiberis Novus, Roma Tyrrenum, Sabaudia San Felice Circeo Host, Velletri Host Colli Albani si sono uniti insieme per rendere possibile l’importante service all’insegna della solidarietà e spirito di servizio propri del lionismo.

Attraverso la raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe e le donazioni tramite bonifico bancario, è stato possibile acquistare 128 sacchi a pelo.

I sacchi a pelo, oltre ad alcune decine di coperte, lenzuola e copriletti ottenuti dalla chiusura di un convento di suore, sono stati consegnati lunedì 21 dicembre 2020 presso l’Ostello “Don Luigi di Liegro” in Via Marsala 109, il centro di accoglienza della Caritas di Roma dedicato alle persone senza fissa dimora. Ad accogliere i rappresentati dei diversi Clubs assieme alla Presidente della Zona A della II Circoscrizione del Distretto 108L Giada Gonnelli, è stata la dr.ssa Luana Melia la quale ha avuto parole di ringraziamento e di gratitudine verso tutti coloro che hanno aderito alla donazione con l’assicurazione che i sacchi a pelo verranno prontamente distribuiti, attraverso gli operatori e volontari della Caritas, a coloro che incontreranno durante il giro notturno per le strade e gli alloggi di fortuna.

Sono i valori di amicizia, altruismo e solidarietà uniti alla “forza del noi, il senso del fare”, il motto che contraddistingue l’annata lionistica 2020-2021 del Distretto 108L, che ci rendono ancora più fieri e orgogliosi di appartenere al mondo dei Lions”.

Roberto Falcone