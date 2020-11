Il liceo Pertini di Ladispoli: "Bene gli sportelli di orientamento" - Terzo Binario News

È positivo il bilancio della prima settimana di sportelli didattici di Orientamento organizzati dal Liceo “Pertini” di Ladispoli e destinati ai ragazzi delle terze medie.

Quest’anno gli appuntamenti non si sono svolti in presenza, ma nella modalità della didattica a distanza, sulla piattaforma Jitsi Meet. I primi incontri sono stati seguiti da un buon numero di ragazzi delle Secondarie di Primo Grado di tutto il territorio: gli allievi si sono dimostrati attenti e curiosi, pronti a intervenire e a chiedere chiarimenti, sia sulla materia che avevano scelto di seguire che sul funzionamento e le offerte formative del Liceo.

Tra le domande, molte avevano come oggetto le iniziative e i progetti organizzati dalla scuola e il percorso Scientifico Cambridge International, da quest’anno in funzione a pieno regime presso il “Pertini”.

Gli incontri esprimono la volontà del Liceo guidato dalla D.S. Fabia Baldi di fornire un valido supporto agli studenti, garantendo comunque una sensazione di normalità nonostante il momento difficile. Tra gli strumenti offerti dalla scuola per rispondere ai dubbi di ragazzi e famiglie, spicca la sezione “Orientamento” del sito del liceo, raggiungibile anche dall’indirizzo sites.google.com/view/pertiniorienta.

Gli sportelli continueranno a svolgersi in modalità remota. I genitori degli alunni partecipanti potranno procedere all’iscrizione scrivendo un’email all’indirizzo orientamento@liceopertiniladispoli.edu.it, specificando il corso scelto, il giorno di svolgimento e il nome del docente. Gli stessi riceveranno tramite email, il giorno prima dello svolgimento dello sportello, il link per accedere all’incontro on line in modalità sincrona. Ci si potrà iscrivere fino a due giorni prima della data prevista per lo sportello. Si potranno accettare prenotazioni fino a un massimo di 20 alunni per sportello.

Gli incontri proseguiranno per tutta la prossima settimana secondo il calendario riportato di seguito:

Lunedì 2 novembre

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Alexandra Recchi – Pisum sativum e… noi

Biologia: viaggio nei caratteri mendeliani della nostra specie

Martedì 3 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Pamela Marano – Conosciamo il mondo

Lezione di Fisica

Mercoledì 4 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Alessandra Sbattella – El barrio español

Introduzione alla lingua e alla cultura spagnola

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Coppola – Latine discere

Introduzione alla lingua e alla cultura latina nell’indirizzo Classico

Giovedì 5 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Salvatori – Ganbatte!

Introduzione alla lingua giapponese

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Pamela Marano – Noi e la Matematica

Lezione propedeutica di matematica

Venerdì 6 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof. Piazza – Eng-Lit 4 U

Lingua e letteratura inglese

Ore 15.35- 16.35

Prof.ssa Lucilla Lattanzi – Introduzione alla Storia dell’Arte