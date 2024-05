Il libro di Lillo Puccica presentato alla Impastato di Ladispoli • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale informa che presso la Biblioteca venerdì 24 maggio alle ore 18:00, alla presentazione del nuovo libro di Rosolino (Lillo) Puccica dal titolo “La storia continua”, edito da La Caravella.

“Mister Lillo”, come lo chiamano nell’ambiente calcistico, è uno di quelli che non hanno bisogno di un’etichetta o di un distintivo che ne attestino i risultati sportivi; egli infatti, nonostante abbia calpestato l’erba degli stadi di tutta Italia allenando squadre di serie C e D, lo si trova sempre in oratorio o in qualche campo di periferia ad insegnare, a credere e scommettere su ragazzini che hanno ancora accesa la fiamma dell’amore per il calcio.

L’evento si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca e verrà moderato dal giornalista Emanuele Rossi; al termine del dibattito, l’autore si intratterrà con il pubblico per il firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.