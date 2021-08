Il libro da spiaggia è sulle origini di Allumiere - Terzo Binario News

Un libro da spiaggia in contatto diretto con i valori fondanti della propria comunità? Ad Allumiere si può. Grazie ad una bella iniziativa promossa dalla biblioteca comunale, in sinergia con il museo civico, da qualche giorno sono a disposizione di tutti gli interessati volumi di storia e poesia locale, da poter prendere direttamente nell’androne del Palazzo Camerale.

La finalità dell’iniziativa, chiarita dalle assessore Brunella Franceschini (Cultura e Pari Opportunità) e Tiziana Cimaroli (Pubblica Istruzione) <<è quella di promuovere un responsabile senso di cittadinanza attraverso una conoscenza approfondita del territorio e delle dinamiche socio culturali che sono state alla base di alcuni avvenimenti locali>>.

Oltre a favorire il recupero di un mondo lontano e quasi dimenticato, la storia come scienza sociale va infatti contestualizzata in un determinato ambiente geografico, economico e culturale non solo per favorirne la memoria, ma anche per costruire una rinnovata partecipazione alla vita sociale, nel segno di una identità collettiva da valorizzare e custodire gelosamente.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 076696354.