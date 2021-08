“Il lento volo delle aquile” presentato domani a Tolfa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Al giardino della villa comunale di Tolfa questa settimana l’appuntamento delle 18 alla Panchina letteraria, organizzato dal locale Centro anziani, raddoppia. Oltre a quello di venerdì 20 in cui l’archeologo e storico Giordano Iacomelli racconterà dell’insorgenza locale contro i Francesi, ci sarà domani, giovedì 19, la presentazione di un libro, “Il lento volo delle aquile”.

L’autore, Silverio Forteleoni, ci ha tenuto particolarmente a parlare della sua opera a Tolfa, in memoria della sua breve amicizia con il suo omonimo Silverio Cecchetti, il compianto presidente del Centro Anziani, vittima del Covid. Oltre al nome, ad accomunarli è anche la partecipazione al Lions Club che, infatti, promuove l’iniziativa.

L’autore – sardo, assicuratore e curatore del museo collezione Forteleoni che custodisce particolari opere in sughero – stato nominato a luglio Governatore per il Distretto 108 che raggruppa 132 club di Lazio Umbria e Sardegna, con ben 3300 soci. Ed infatti alla presentazione del volume, in cui farà gli onori di casa l’attuale presidente del Centro, Daniela Cedrani, oltre al sindaco Luigi Landi anche il dottor Mario Manduzio, Presidente del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host e molti altri soci del sodalizio.

A presentare sarà Vincenzo Fragolino, con la presenza di Sandro Castellana. Il compito di leggere alcuni passi del libro è stato affidato al giovane Alessandro Tagliani.

“Il lento volo delle aquile” è ambientato in Sardegna, nella natura incontaminata dell’isola, intorno agli anni 80. Protagonista è un colto e integerrimo pastore. Ma non sveliamo di più trattandosi di un romanzo che vira sul “giallo”, lasciando all’autore l’occasione di spiegarne la trama.

Il calendario degli incontri alla Panchina – dove l’artista Riccardo Pasquini sta realizzando una sua originale opera in mosaico – prevede il 27 agosto il professor Nando Bianchi che parlerà del poeta Dino Campana e della sua (probabile?) presenza a Tolfa. I primi appuntamenti avevano visto gli interventi di Eugenio Bottacci e Mauro Tagliani.