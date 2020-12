Il Gruppo Oriolo del Club Alpino Italiano ha scelto le immagini per il calendario 2021 - Terzo Binario News

Il concorso lanciato dal Gruppo Oriolo (Club Alpino Italiano-Sez. Viterbo) per la selezione di 12 immagini da utilizzare per il calendario 2021 è giunto al termine con grande riscontro di visitatori del sito e invio di immagini.

Le foto ricevute hanno aperto una finestra sulle bellezze naturali e storiche della Tuscia e non hanno reso facile la selezione per la qualità del materiale mandato, sia che si trattasse di escursionisti esperti di fotografia che di foto fatte col cellulare per catturare i momenti indimenticabili che i nostri luoghi possono far vivere.

Le opere sono state valutate da una giuria esterna altamente qualificata (Francesco Felli e Paco Rianna) con l’ausilio di un componente del gruppo appassionato di fotografia (Giuseppe Troisi) basandosi su attinenza al tema del concorso, espressione artistica e capacità di evocare emozioni e il giorno 12 dicembre scorso sono stati proclamati i vincitori nell’ambito di una conference call alla presenza del sindaco di Oriolo Romano Emanuele Rallo, del presidente del Gruppo Oriolo Roberto Bellini, degli appartenenti al Gruppo e dei partecipanti al concorso.

Il calendario con le foto e le attività pianificate dal gruppo per il 2021 sarà presto disponibile online in versione consultabile, scaricabile e stampabile.

Una tredicesima foto è stata scelta come copertina; essa rappresenta il “pero del sole”, un antico albero presente nel territorio di Oriolo che si staglia contro il sole che sorge: un messaggio di rinascita per predisporci con positività al nuovo anno con l’auspicio che sia foriero di gioia e serenità!

Siete tutti invitati a visionare le foto (non solo le vincitrici) e a prepararvi per partecipare ancora più numerosi al prossimo concorso.

È possibile visionare le 13 foto al link: https://www.caiviterbo-grupporiolo.it/vincitori-contest-2020/

Tutte le foto al link:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=GruppoTuscia&set=a.171583577774055