Il Gruppo d’Intervento Giuridico su Torre Flavia: «Campeggio e distributore ipotesi da scampare» • Terzo Binario News

Appoggio alla petizione popolare da parte del Civat

“Torna lo spettro del progetto di campeggio con stazione di servizio (rifornimento con autolavaggio) ubicato in adiacenza alla zona umida di Torre Flavia, sul litorale fra Ladispoli e Cerveteri in uno dei pochi residui lembi delle originarie paludi della Maremma laziale.

Nel 2019 venne presentato e venne bocciato per il pesante impatto ambientale.

Nel 2023 ricompare ritinteggiato ecologicamente quale impianto di distribuzione GPL e ricarica per veicoli elettrici.

In questi giorni s’avvicina la decisione finale da parte della Regione Lazio.

Un gruppo di associazioni e comitati ambientalisti locali ha promosso in proposito la petizione popolare Fermiamo l’attacco alla palude di Torre Flavia .

Esattamente 4 anni fa, il 12 novembre 2019, avevamo pubblicato un articolo (1) che rilanciava la petizione di un gruppo di cittadini e associazioni ambientaliste sul rischio che il Comune di Cerveteri potesse approvare “il progetto di un campeggio adiacente al Monumento Naturale di Torre Flavia (2), un piccolo fazzoletto di palude originaria rimasto sulla costa della Maremma laziale, e persino una pompa di benzina con annesso autolavaggio in corrispondenza delle prese d’acqua della delicatissima area naturale protetta“.

Torre Flavia è un sistema paesistico agro-ambientale di grandissimo interesse per la biodiversità, luogo di sosta, nidificazione e svernamento di oltre 230 specie di uccelli: l’area della Palude di Torre Flavia è una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT 6030020), che fa parte della Rete Natura 2000 individuata dal Ministero dell’Ambiente, secondo la direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (5). Nella zona antistante di mare aperto è anche presente un Sito di Importanza Comunitaria (6) che tutela le praterie di Poseidonia oceanica. Nell’area protetta dal 2017 la Città Metropolitana di Roma Capitale, ente gestore, ha attuato azioni di ripristino ambientale nella zona della Stallonara, trasformando aree incolte in un sistema di stagni e ambienti umido-arbustivi, impegnando risorse al fine di incrementare la biodiversità. Il sito è stato anche oggetto, in passato, di studi archeologici per le emergenze individuate e documentate da Flavio Enei, Direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Severa.

La Regione Lazio aveva poi fermato il progetto nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): “…In relazione all’entità dell’intervento e alle situazioni ambientali e territoriali descritte, si esprime parere negativo sul progetto di realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in Via Fontana Morella km 4+700, località “Stallonara” nel Comune di Cerveteri” (3) e sembrava quindi tramontata l’ipotesi del distributore in un’area così delicata.

Ma in tempi di “greenwashing” sempre più spesso assistiamo al ritorno di vecchi progetti sotto nuove spoglie apparentemente “ecologiche”, in questo caso, segnalano i cittadini del gruppo spontaneo Ci.Va.T. del territorio di Ladispoli e Cerveteri, cambiando la pompa di benzina in un impianto di distribuzione GPL e ricarica veicoli elettrici, nello stesso luogo (4).

Si chiedono i cittadini di Ci.Va.T. “per quale motivo, dal 2019, un ecosistema di tale importanza sia sotto l’attacco pressante di un progetto assolutamente insensato” sopratutto in considerazione del citato tentativo già “sventato” nel 2019. Tuttavia anche se quell’iter si era arrestato per la bocciatura regionale, evidentemente non si è chiuso, se il distributore viene ancora riproposto, seppure con qualche ridimensionamento, mentre “il Comune di Cerveteri sembra non aver abbandonato l’idea di un campeggio, tipo “gampling” (campeggio di lusso).

E osservano che “in ogni caso, che si tratti di una stazione di carburante tradizionale o solo per GPL e ricariche elettriche, non cambia l’impatto delle infrastrutture, delle recinzioni di calcestruzzo, delle tubazioni per la movimentazione dei carburanti, delle strutture edilizie di funzionamento e di servizio, degli impianti luminosi, del relativo inquinamento acustico da veicoli a motore in stazionamento, etc., senza considerare lo stravolgimento dovuto ai lavori di realizzazione. Una simile concentrazione di aspetti critici contribuisce ad alterare pesantemente gli equilibri ecosistemici, anche con importanti ripercussioni sulle fonti di approvvigionamento idrico del Consorzio di Bonifica “Tevere e Agro Romano”, attraverso cui si fornisce acqua all’invaso principale della Palude di Torre Flavia, con il rischio di inquinamento delle falde e con l’impermeabilizzazione dei suoli“.

E concludono “Non indigna che un privato eserciti il diritto ad una libera iniziativa imprenditoriale, se prevista dalla legge. Sconvolge l’atteggiamento pilatesco dell’amministrazione, che preferisce nascondersi dietro le maglie del D.lgs. 32 del 1998, con il quale si liberalizza l’installazione degli impianti di distribuzione carburanti passando da un regime di concessione amministrativa a quello di una semplice autorizzazione, anziché predisporre il Piano comunale di razionalizzazione della rete distributiva“.

In mancanza del suddetto Piano, non sussiste alcuna limitazione all’insediamento di un impianto di distribuzione di carburanti in qualsiasi zona, ad eccezione delle aree classificate in “zona A” e comunque nel rispetto di determinati vincoli, a presidio di interessi pubblici irrinunciabili”.

Per questo è importante conoscere “se l’area oggetto dell’intervento risulti classificata dal Comune di Cerveteri come zona omogenea territoriale A, ai sensi del D.M. 1444/68 (“piani di zonizzazione”), elemento dirimente, in quanto ogni zona presenta vincoli diversi. La zona omogenea A corrisponde alle “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”, la cui destinazione d’uso richiede attività non nocive né moleste. In parole semplici, attività che non compromettano le caratteristiche dei siti“.

E davvero continuiamo a non comprendere l’insistenza nel voler realizzare a pochi metri da un’area con un patrimonio naturale delicatissimo, non solo per gli uccelli ma per tutte le specie animali e vegetali presenti, una stazione di rifornimento che incentiva il passaggio di autoveicoli, con la costruzione – “ecosostenibile”! – di un edificio adibito a punto ristoro e servizi igienici più locali tecnici, insieme a recinzioni, asfaltature, impianti di illuminazione, oltre agli scavi necessari per la costruzione, le tubature e le fognature.

Una inaccettabile contraddizione tra gli appelli generalizzati sul cambiamento climatico e sulla necessità di fermare il consumo di suolo e di preservare l’ambiente e il paesaggio, e la continua erosione del patrimonio naturale, che è anche un patrimonio collettivo e delle generazioni future, in nome del profitto privato.

Ci auguriamo, insieme a Ci.Va.T., che sia scongiurata in via definitiva ogni ipotesi di campeggi e distributori a Torre Flavia”.

Anna Maria Bianchi Missaglia