Il Green Market Festival trasloca dalla Capitale approdando a Tolfa - Terzo Binario News

Il Green Market Festival esce dalla Capitale e approda a Tolfa! Dopo diverse edizioni di successo svolte a Roma nel quartiere Testaccio, questo interessante evento a tema green arriva in provincia, negli splendidi Giardini della Villa Comunale di Tolfa, nei giorni 2, 3 e 4 luglio 2021.

Il Green Market Festival è il primo festival nel Lazio (ma forse anche in Italia) a convogliare nello stesso spazio arte, benessere, natura e cultura: tre giorni completamente gratuiti di un evento unico nel suo genere, in cui si potranno vedere e fare tante cose divertenti e interessanti: una mostra mercato dei migliori artigiani di Roma e provincia, che spaziano dalla gioielleria -rigorosamente handmade- alle borse, dalle lampade originali realizzate con materiali di riciclo alle ceramiche artistiche, ma anche stand di abbigliamento sostenibile, illustratori, espositori di piante e case editrici indipendenti.

Ci saranno anche alcuni produttori agricoli biologici, che proporranno squisitezze come le nocciole della Tuscia, confetture, salse e biscotti. Sempre nell’area del mercatino saranno presenti anche degli operatori olistici, che potranno farvi rilassare con un bel massaggio shiatsu o decontratturante e altri tipi di trattamenti.

Uno spazio all’ombra degli alberi sarà dedicato alle presentazioni di libri e alle conferenze: diversi giovani promesse della letteratura si alterneranno per presentare il proprio scritto, e professionisti dei settori benessere e ambiente terranno degli incontri culturali su diversi temi, tra cui l’alimentazione, la storia dello yoga, gli oli essenziali. Lo spazio intorno alla fontana sarà invece dedicato alle discipline olistiche: maestri qualificati terranno lezioni di yoga, qi gong, canto vedico, bagno di gong ed altro.

Non mancherà uno spazio bimbi in cui i più piccoli potranno intrattenersi e divertirsi, e ci saranno anche ospiti a sorpresa ed un concerto serale! Infine, un food truck di delizie veg e uno stand di birra artigianale vi aspetteranno per una piacevolissima pausa. Insomma un evento a 360° che mira a mantenere alto il livello delle iniziative culturali della provincia romana. info: facebook.com/greenmarketfestival e greenmarketfestival@gmail.com