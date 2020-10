Il grazie di Agresti alla prof Cavallaro per le lezioni a distanza della Melone di Ladispoli - Terzo Binario News

“Grazie all’amore verso i ragazzi e la cultura e grazie alla estrema professionalità dei docenti dell’Istituto Comprensivo Corrado Melone, la Scuola non si è fatta trovare impreparata e, fin dal primo giorno di quarantena imposta ai ragazzi della classe 2B, che ha visto fra i suoi alunni un primo caso di positività alla presenza del virus SarsCov2, i professori hanno immediatamente attuato la didattica a distanza, direttamente dall’aula 2B tristemente vuota.

In foto la docente di lettere italiane, prof.ssa Antonella Cavallaro in un momento della connessione.

A persone come lei e come tutti gli altri docenti che si sono alternati nell’aula malinconicamente silenziosa, e proseguiranno la didattica a distanza, va il mio personale plauso ed il ringraziamento come dirigente scolastico e come componente di una comunità dove ciascuno tiene conto dei problemi del prossimo e non lo lascia mai solo.

Restiamo estremamente fiduciosi che le misure di sicurezza, adottate rigidamente entro la scuola, abbiano garantito l’isolamento del CoViD-19, limitandolo al singolo caso proveniente dall’esterno e mantenuti protetti e sicuri tutti gli altri ragazzi e docenti.

Dispiace che fuori dai cancelli scolastici si affronti con irresponsabile superficialità, se non con la malafede di un mirato calcolo politico, queste misure di sicurezza”.

Riccardo Agresti