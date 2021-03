Il Gran premio Liberazione 2021 apre anche a Juniores e Allievi - Terzo Binario News

Il Gran Premio Liberazione 2021 si prospetta come una grande giornata per tutto il mondo del ciclismo. A meno di un mese dall’evento, il nuovo comitato organizzatore della corsa, il Team Bike Terenzi, è lieto di annunciare che il Mondiale di Primavera per Under 23 sarà preceduto da ben due gare, una per la categoria degli Allievi e un’altra per la categoria Juniores. Tutte e tre le gare si svolgeranno sullo storico circuito ricavato attorno alle Terme di caracalla, scenario che ospita la manifestazione fin dalle sue origini.

“L’obiettivo del Gran Premio Liberazione 2021 è quello di dare spazio a molte delle principali categorie giovanili – ha affermato Claudio Terenzi, presidente del comitato organizzatore – ed è per questo motivo che per noi è stata una scelta naturale quella di allargare la manifestazione anche alle categorie Allievi e Juniores, in quanto la nostra società sportiva è particolarmente attiva nel valorizzare queste categorie. Questi ragazzi avranno la possibilità di gareggiare sul medesimo percorso riservato agli Under 23, con la speranza che un giorno possano correre anche loro in questa categoria”.

Per ciò che concerne la gara Under 23 fioccano le adesioni da ogni parte del mondo per partecipare al Mondiale di Primavera. Tutte le principali squadre Continental e Under 23 saranno al via del Gran Premio Liberazione, mentre dall’estero hanno già aderito sette formazioni, tra le quali spiccano la nazionale inglese, la Israel Cycling Academy, la Vino Astana Motors e la Swiss Cycling Academy.

Appuntamento al 25 aprile per una grande giornata di ciclismo alle Terme di Caracalla.