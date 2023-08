Il girone A del Santa Marinella Basket in B femminile • Terzo Binario News

Tutte le avversarie del quintetto della Perla, coach Precetti: “Campionato duro, impegnativo ma aperto”

“Parte la stagione 2023/2024 del Santa Marinella basket femminile.

Le ragazze di Coach Precetti sono state inserite nel girone “A” con Bull Bk Latina, Virtus Bk Aprilia, Tuscia Bk Ants Viterbo, Virtus Bk Albano-Pavona, Esquilino Bk, Roma Team Up, Club Bk Frascati, Elitè Bk Roma, S. Raffaele Roma.

Nella Fase Qualificazione le squadre al via si sfideranno in gare di andata e ritorno, con le prime sei classificate che andranno a formare due ulteriori raggruppamenti con le prime quattro del girone di Umbria e Marche. Le prime due formazioni di entrambi i gironi accederanno alla Final Four.

“Campionato duro, impegnativo ma aperto – commenta Precetti – con il passaggio alla fase successiva che richiede attenzione in tutte gare.

Il Santa Marinella da neopromossa saprà dire la sua lottando per occupare in classifica un posto decoroso e dignitoso anche rispetto alle sue aspettative.

Vedremo, il campionato dirà la sua ad oggi possiamo affermare che il lavoro e l’approccio alle partite sarà l’arma determinante”.

Santa Marinella Basket