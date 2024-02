Il generale Vannacci indagato a Roma per istigazione all'odio razziale • Terzo Binario News

Il generale dell’Esercito, Roberto Vannacci, è indagato a Roma in relazione ad alcune affermazioni che compaiono nel suo libro “Il mondo al contrario”. Nei suoi confronti viene contestato il reato di istigazione all’odio razziale. In base a quanto si apprende il procedimento è stato avviato dopo alcune denunce presentate nelle scorse settimane da associazioni impegnate nella tutela dei diritti civili.

“L’unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all’odio”. E’ quanto afferma l’avvocato Giorgio Carta, legale del generale Vannacci commentando l’iscrizione nel registro degli indagati a Roma, per il reato di istigazione all’odio razziale, in riferimento ad alcune affermazioni presenti nel suo libro ‘Il mondo al contrario’. Carta aggiunge: “Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee, ma 300 anni dopo è stato ‘assolto”. “Indagini che sono medaglie – afferma in una nota la Lega -. Vecchi metodi del vecchio sistema. Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia!”