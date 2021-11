Il gatto sul tetto per tre giorni: lo recuperano al Sasso le Ecozoofile di Cerveteri - Terzo Binario News

“Una giornata particolare per i nostri agenti di servizio. Nella prima mattinata hanno avuto l’onore di presenziare, come ogni anno, alla Festa dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate nella cerimonia organizzata dal Comune di Cerveteri, assistendo, in un giorno così pregno di significato per l’Italia intera, al conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto in memoria di tutte le vittime di Guerra.

Ci teniamo a ringraziare il Sindaco e le Istituzioni intervenute. Cosa c’è stato allora di particolare? L’intervento effettuato all’ora di pranzo.

Un gatto di colonia si trovava da 3 giorni su un tetto nel borgo del Sasso, dove, venendo alimentato a distanza non permetteva ad alcuno di avvicinarsi e allo stesso tempo non era in grado di scendere rimanendo esposto a tutte le intemperie di questi giorni.

Una volta giunti sul posto gli stessi agenti non credevano ai loro occhi vedendo un felino, che dovrebbe essere l’essenza stessa dell’agilità ed eleganza, incapace, con tanto di “scala” improvvisata costruita di fortuna, di effettuare un balzo per scendere di 50 cm per mangiare, nonostante miagolasse dalla fame. Pertanto si è dovuti ricorrere alle “cattive”, rimboccandosi letteralmente le maniche.

Nonostante la divisa da cerimonia non fosse progettata per recuperare felini con le vertigini sui tetti, l’agente salito dopo aver combattuto un po’ con il gatto pauroso è riuscito a farlo scendere tra vari “soffi” contrariati.

Insomma come sempre s’inizia un servizio senza sapere come andrà a finire.

L’importante però è sempre che il proverbio vada in porto: <<Tutto è bene, quel che finisce bene!>>