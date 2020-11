Il futsal locale paralizzato dal Covid - Terzo Binario News

La pausa, per ora temporanea, dei campionati regionali di calcio a 5 di fatto si è trasformata in una paralisi che dovrebbe terminare il 3 dicembre ma che non è affatto da escludersi che possa prorogarsi all’inizio del 2021.

Il che significa dover gestire una situazione di sospensione che sta causando problemi seri alle tre squadre locali impegnate fra C1 e C2 che non sono solo le partite ma anche la gestione degli allenamenti e quindi la forma dei giocatori. Il Comitato regionale ha specificato che “sussiste la possibilità di svolgimento degli allenamenti senza però l’uso di spogliatoi interni e le sedute si possono effettuare in forma individuale”. Insomma, dei paletti difficili da ovviare per chi pratica sport di squadra.

Non si salva nemmeno chi lavora in una sede all’aperto come il Civitavecchia al Tamagnini oppure la Futsal Academy al Lottatori: mantenere le distanze e non potersi lavare al termine delle corse sono elementi che scoraggiano giocatori in primis ma anche società e allenatori. Senza dimenticare la paura di contagiarsi. Ergo: meglio tentare qualcosa sul modello lockdown che gli allenamenti monchi.

Un tentativo estremo il Civitavecchia lo sta facendo. Più che altro sfruttando lo spazio concesso dal campo di calcio a 11 e un diradarsi delle sedute, permettono al quintetto di muoversi ma niente che vada oltre un mantenimento della forma: “Ci alleniamo una volta alla settimana – dice il tecnico nerazzurro Simone Tangini – ma al solo scopo di non rompere definitivamente le righe e continuare a vederci considerando che comunque si tratta di allenamenti a ranghi ridotti. L’unica certezza è bisognerà ripartire da zero al momento della ripresa>.

A questo proposito gli fa eco Vincenzo Di Gabriele, tecnico del Santa Severa: “Nessuna seduta al PalaDeAngelis, ma solo allenamenti singoli. Preferisco che i giocatori si autogestiscano anche perché ho come l’impressione che prima di febbraio non si tornerà in campo. Gli è stato fornito un programma di tre allenamenti a settimana, che la squadra sta seguendo fedelmente. Comunque penso che alla fine sarà una stagione buttata>. Discorso simile per la Futsal Academy, con mister Umberto Di Maio che ha distribuito dei programmi personalizzati, “con i quali si andrà avanti almeno fino a dicembre, poi si deciderà il da farsi>.

Infine va segnalato il lutto nel calcio a 5 regionale dovuto alla scomparsa di Pietro Colantuoni, storico responsabile calcio a 5 del Comitato Regionale Lazio.