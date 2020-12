Il futsal dovrebbe ripartire a gennaio, allenatori perplessi - Terzo Binario News

Dunque le squadre di calcio a 5 potranno tornare ad allenarsi in gruppo il 15 gennaio; dal 3 al 14 febbraio 2021 i recuperi mentre l’attività dei campionati riprenderà domenica 14 febbraio 2021 dalla stessa giornata di gara nella quale sono stati fermati. Ma nel futsal regionale sarà effettivamente così?

C’è più di qualche dubbio degli allenatori locali intorno all’effettiva ripresa della stagione 2020-2021 oscillando fra la speranza e il disincanto, fra una conclusione di campionato che comunque arriverà al dubbio che possa non riprendere più. Il tecnico del Civitavecchia Simone Tangini è fiducioso: “Se tutto va bene il 15 gennaio possiamo riprendere gli allenamenti collettivi e dovremmo recuperare solo il ritorno di Coppa di C1>.

Tuttavia è forte il rischio annullamento della competizione, essendo stato disputato solo il primo turno. “Siamo al lavoro con il preparatore atletico – riprende il mister – e sotto Natale l’intensità delle sedute individuali aumenterà. Forse servirà un nuovo ritiro vero e proprio con 2-3 allenamenti a settimana al massimo per rimettersi in forma. Tuttavia guido un gruppo di giocatori serissimi che si stanno allenando intensamente>. Sulla validità della stagione, Tangini spiega: “Bisogna arrivare in fondo anche se appena 12 gare non danno un vincitore e un retrocesso, non sono sufficienti a stabilire i rapporti di forza. Il nostro obiettivo comunque resta la permanenza in C1> conclude. Intanto in casa nerazzurra arriva Marco Convalle, prelevato dalla San Pio X.

Per il tecnico del Santa Severa Vincenzo Di Gabriele la ripresa potrebbe pure slittare: “Dipende dal prossimo Dpcm, se non verrà prorogato. Io credo che la stagione di C2 arriverà a conclusione visto che dal Comitato Regionale è già partita una richiesta di massima alle società per arrivare a programmare le gare fino a giugno>.

Invece non appare molto convinto il mister della Futsal Academy Umberto Di Maio: “Più che altro, penso a cosa accadrebbe se il Covid andasse a crescere. Uno slittamento a marzo o addirittura ad aprile renderebbe la stagione del tutto inattendibile e falsata. Non solo: la ripresa è per gennaio, se si prorogasse l’emergenza che tipo di sforzo andrebbe fatto fare ai giocatori per arrivare alla fine del torneo? Tutto ciò mi lascia piuttosto perplesso>.