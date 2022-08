Il frigo abbandonato all'Olmetto di Ladispoli è ancora lì • Terzo Binario News

Rimossi gli altri rifiuti ma gli ingombranti no

“Dopo la segnalazione di abbandono di rifiuti all’interno della zona di lottizzazione Olmetto, qualcosa sembra essersi mosso in quanto i bustoni lasciati più in vista sono stati rimossi presumibilmente dalla Tekneko.

Purtroppo però sono ancora lì gli elettrodomestici in via dei Tigli mentre qualcuno già oggi ha avuto premura di abbandonare nuovi sacchi in via Procoio di Ceri. E’ evidente che le lamentele dei residenti siano più che giustificate. Non si tratta soltanto della maleducazione e dell’inciviltà dei singoli che gettano questi rifiuti, ma anche della negligenza dell’Amministrazione Comunale che non vigila quel territorio con le fototrappola e le telecamere agli accessi come invece avviene in altre parti di Ladispoli”.

