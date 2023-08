Il fognone non regge la pioggia, chiazza marrone davanti alla Lega Navale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Una chiazza marrone, dalla provenienza inequivocabile, è apparsa poco fa proprio davanti al tratto di mare della Lega Navale.

In quella zona insiste la grossa fognatura che raccoglie le acque luride della città ma evidentemente la massa d’acqua piovana non ha consentito ai sistemi di reggere così i liquami si sono riversati in mare.

Ora in zona si è sprigionato un odore nauseabondo.

Peraltro al circolo nautico purtroppo conoscono bene il problema visto che la presenza della fogna in passato si è avvertita quando sono uscite acque scure dalle docce.