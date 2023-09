Il Fiumicino Jazz Festival prosegue con un cast di artisti stellare • Terzo Binario News

Prosegue il programma del Fiumicino Jazz Festival, che vede la direzione artistica del Maestro Attilio Berni. Ecco il programma di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre

NEW ORLEANS FUNKY TOWN – Venerdì 8 settembre 2023

Seconda e ultima settimana per il Fiumicino Jazz Festival, che al Museo del Saxofono ospita una selezione di interessanti musicisti e progetti artistici sotto il nome del Jazz, incrementando la proposta culturale del territorio sotto il segno dell’alta qualità.

Il week-end tutto musicale partirà venerdì 8 settembre con il New Orleans Funky Town capitanato dal trombettista Gianluca Galvani, in scena con uno spettacolo di gran classe, ricco di energia e che propone un’originalissima rielaborazione armonica e ritmica dei più famosi brani americani dei primi anni del Novecento, in particolare quelli portati al successo dalle “Voci” del jazz quali Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae e Sarah Vaughan.

A far parte della formazione sono Gianluca Galvani alla tromba, Chiara Vecchio alla voce, Paolo Bernardi al piano elettrico, Gianluca Perasole alla batteria, Moreno Viglione alla chitarra e, special guest, Giorgio Tirabassi alla chitarra.

OPUS MAGNUM – Sabato 9 settembre 2023

Sabato 9 settembre il festival vedrà protagonista il quartetto Opus Magnum, un progetto artistico nato dalla collaborazione tra il batterista Ettore Fioravanti e il clarinettista Marco Colonna con il coinvolgimento di musicisti dalle caratteristiche assolutamente sintoniche e con la condivisione di un’idea di far musica.

Elaborare materiale che permetta di esprimere il mondo poetico dei compositori ma ancor più liberare le forze creative dei componenti del gruppo a manipolare, modificare e ricostruire tutte le componenti originali.

Un gruppo che non si pone limiti agli argomenti musicali proposti, spaziando dalla tradizione jazzistica (Monk e Dolphy in particolare) a quella popolare, dalle canzoni agli spunti dal repertorio classico, dal rock alle suggestioni africane, e così via.

GATO BARBIERI Reloaded – Domenica 10 settembre 2023

Il festival si concluderà domenica 10 settembre con Gato Barbieri Reloaded: una giornata dedicata al grande musicista argentino. L’evento prevede alle 17:30 la presentazione del libro GATO BARBIERI. Una biografia dall’Italia tra jazz, pop e cinema di Andrea Polinelli, durante la quale interverranno l’autore e l’editrice Silvia Tarquini (Edizioni Artdigiland).

A seguire, alle 19:00, il concerto dell’Andrea Polinelli Quartet.

La presentazione e il concerto sono eventi gratuiti compresi nel biglietto di ingresso al Museo (€10,00). L’apericena si svolgerà eccezionalmente alle ore 20.30.

MODALITÁ E TEMPI DI ACCESSO

ORARI

Apericena: ore 20.00

Concerto: ore 21.00

Per tutti coloro che parteciperanno al solo concerto, l’ingresso sarà garantito dalle ore 20.45.

COSTI

Apericena: 15,00€ *

* L’apericena si svolgerà in modalità buffet, serviti dal nostro personale.

Nel rinfresco sarà presente una vasta scelta tra aperitivi, stuzzichini di vario tipo, piatti unici freddi o caldi, il tutto accompagnato da bibite analcoliche, aperitivo, acqua e vino fresco.

Per allergie, intolleranze ed esigenze alimentari si prega di contattare la segreteria del Museo.

Concerto: 17,00€

(più 1,00€ diritti di prevendita)