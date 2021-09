Il fine settimana al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Un altro fine settimana ricco di eventi quello in programma a Vivi il castello delle meraviglie, la rassegna estiva promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Si inizia sabato 18 alle ore 17.30 con un tuffo nella storia. Siete pronti a tornare indietro nel tempo fino al periodo etrusco? Allora non potete perdervi l’appuntamento con la rievocazione storica a cura dell’Associazione I Rasenna che darà vita nel cortile delle Barrozze a un allestimento sugli armamenti etruschi con spiegazioni sull’evoluzione delle armi e sugli equipaggiamenti. Saranno eseguite anche dimostrazioni di combattimento fra opliti. Ingresso gratuito fino esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria a info@irasenna.org

Domenica 19 alle ore 17.30 continuano gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con lo spettacolo Da cielo in terra a miracol mostrare, una libera interpretazione in Teatro – Danza in cui si alterneranno versi di Dante, commedia dell’arte, mimo, maschere e giullarate. Lo spettacolo è parte del programma di eventi “A riveder le stelle” dedicati al Sommo Poeta dalla Regione Lazio, tutti gli eventi su http://www.regione.lazio.it/rl/dante/, ed è a cura dell’ ASD “A Tutto Ritmo”, e del gruppo di danze medievali “I Virelai”. L’ingresso è gratuito, fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a maria.teresa.mascioni@alice.it.

Infine, sempre, Domenica 19 settembre, alle ore 18 presso il Medcafè, Giardino dei libri, a cura di Coopculture, presentazione del libro Il mistero di Pyrgi – avventura tra gli Etruschi ( per bambini dai 6 anni in su) di Chiarastella Campanelli, con le illustrazioni di Chiara Bongiovanni: una storia che ci condurrà per le strade della cittadina che fu l’antico porto di Caere (oggi Cerveteri), nei suoi splendidi templi, nelle taverne, alla scoperta di un antico mistero…

Il libro, illustrato da Chiara Bongiovanni è pubblicato nella collana Dalia ragazzi. Una nave etrusca solca il mare ancora tumultuoso dopo una terribile tempesta; finalmente appare la costa e subito la città di Pyrgi con i suoi magnifici templi. A prua c’è Servio, un marinaio che scruta l’orizzonte e che ancora non sa che nel suo futuro c’è un tesoro di inestimabile valore: le tre lamine d’oro di Pyrgi. Una storia tramandata di generazione in generazione, raccontata alla piccola Asia da sua nonna in riva al mare, ci porterà tra le strade della cittadina che fu l’antico porto di Caere (oggi Cerveteri). Con Servio entreremo negli splendidi templi, nelle taverne, scopriremo i caratteri del misterioso alfabeto etrusco e vivremo un’avventura che potrebbe cambiare il corso della storia…

“Guarda fin dove i tuoi occhi si perdono nel blu e immagina… Immagina la vita al tempo degli antichi Etruschi.” Ingresso libero fino a esaurimento posti