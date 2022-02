Il film Red Sale "sale a bordo" del Frecciarossa 1000 - Terzo Binario News

A Roma Termini il treno con livrea dedicata alla nuova pellicola di Disney e Pixar

In occasione della presentazione di Red, nuovo film di animazione Disney e Pixar disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dall’11 marzo per tutti gli abbonati, un Frecciarossa 1000 con grafica dedicata è arrivato alla stazione Termini di Roma, accolto da Pietro Diamantini Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, Gioacchino Costa Direttore Marketing Trenitalia, dalla regista premio Oscar Domee Shi, dalla produttrice Lindsey Collins e da alcune voci italiane.

Il treno pellicolato viaggia sui binari italiani e, a partire dalle prossime settimane, a bordo di Frecciarossa e Frecciargento i bambini riceveranno una sorpresa di benvenuto a tema Disney. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della partnership siglata da Trenitalia e The Walt Disney Company Italia ed è la prima di altre attività in programma nei prossimi mesi.

Una ragione in più per scegliere Frecciarossa e Frecciargento per viaggiare con la famiglia, oltre ai servizi e l’intrattenimento pensati per i più piccoli. Inoltre, ai gruppi familiari composti da 2 a 5 persone Trenitalia riserva l’offerta Bimbi Gratis che consente ai minori di 15 anni di viaggiare gratuitamente su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e IntercityGiorno.

Iniziative per i più piccoli anche sui treni regionali. Fino al 27 marzo con la promo Junior Weekend, il sabato e la domenica i ragazzi fino a 15 anni (non compiuti) viaggiano gratis sui treni regionali se accompagnati da un adulto over 25 pagante. I treni regionali Pop e Rock sono dotati di un’area per il trasporto passeggini, di un’area nursery dedicata e del “poggiabimbo”. Posti per i passeggini sono disponibili anche a bordo degli Intercity e dei Frecciarossa.

Trenitalia facilita la mobilità attraverso collegamenti regionali e a media e lunga percorrenza frequenti e capillari e attenti alle esigenze di tutti i passeggeri, grandi e piccoli. Sono oltre 7mila i collegamenti Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia che viaggiano ogni giorno sulla rete ferroviaria italiana, consentendo alle persone di muoversi in sicurezza, rispettando l’ambiente e con modalità di trasporto integrate tra loro.